Encore l’Angola et toujours l’Angola. La sélection vainqueur de la dernière CAN disputée à Dakar en novembre 2022, a justifié son rang lors du TQO de Luanda. Face aux Camerounaises, qu’elles avaient battues lors des 2 dernières finales de CAN, les Lusophones ont remis celà. Portées par Juliana Machado, Paulo Helena et Fonseca, les championnes d’Afrique ont très tôt pris la mesure de l’adversaire, menant déjà à la mi-temps de 7 points (16-9). Une avance assez conséquente en finale face à une équipe rivale. En seconde période, les Handballeuses camerounaises vont sonner la révolte, réduisant leur passif à 3 buts (21-18), avant que la machine angolaise ne hausse son rythme. Finalement, l’Angola, en maitrise, s’impose (27-21) et remporte le tournoi en décrochant le ticket direct pour les Jeux Olympiques 2024 de Paris. Quand aux Camerounaises, elles passeront par un tournoi intercontinental IHF qui se déroulera en mars 2024, pour espérer s’inviter aux Jeux de la capitale hexagonale.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy