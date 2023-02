Ousmane Sonko avertit le régime en place qu’une aucune dictature ne prospéra au Sénégal et plus aucune forfaiture ne sera tolérée. En outre l’opposant a annoncé sa volonté d’accomplir la prière du vendredi dans la cité religieuse de Touba avant de se rendre à Mbacké solliciter les prières auprès de Serigne Amdy Modou Mbenda Fall, khalife des baye fall, avant la tenue du meeting. “Nous avons saisi la Cour Suprême d’une requête en référé aux fins de l’annulation de cette honteuse décision. En attendant la décision du juge des référés, le Mega Meeting de Mbacké reste maintenu ! Au préfet qui s’est courbé devant les ordres illégaux de ses supérieurs d’en assumer les conséquences devant l’histoire. En conséquence, j’appelle les militants et sympathisants à maintenir la très forte mobilisation notée qui crée la psychose chez Macky Sall au point qu’il ait besoin d’être ”rassuré” par une mobilisation payante de ses responsables et alliés politiques moribonds. En tout état de cause, j’avais déjà formulé mon intention d’accomplir ma prière du vendredi dans la cité religieuse de Touba avant de me rendre à Mbacké solliciter les prières auprès de Serigne Amdy Modou Mbenda Fall, khalife des baye fall, je compte bien m’en acquitter. Par la grâce de Dieu. Aucune dictature ne prospéra au Sénégal et plus aucune forfaiture ne sera tolérée. Macky Sall gagnerait à le comprendre, pendant qu’il est encore temps, pour préserver la paix civile”, dira le patriote.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy