Au moment où le Sénégal pleure encore un de ses fils Ibrahima Sène une sentinelle des libertés arraché à notre affection il y’a quelques semaines, nous voici encore frappé par la mort avec le décès d’un intellectuel très engagé au service de son peuple. Le Professeur Malick NDIAYE sociologue, homme de science et de culture arraché à notre affection ce mardi 25 avril 2023.Un grand intellectuel pétri de qualités humaines à la dimension de Jean Jacques Rousseau.

Professeur Malick NDIAYE que de ressemblances sur le plan des idées avec Jean Jacques Rousseau.

Jean Jacques Rousseau citoyen de Genève né le 28 juin 1712 et mort le 2 juillet 1778 est un écrivain,philosophe et en même temps musicien. Orphelin de mère très jeune Rousseau a une vie marquée par l’errance. Du contrat social, Jean Jacques Rousseau établit qu’une bonne organisation sociale repose sur un pacte garantissant l’égalité et la liberté entre les citoyens. Ce pacte social est contracté entre tous les participants c’est-à-dire l’ensemble exhaustif des citoyens. Et Jean Jacques Rousseau de poursuivre à la page 16 du Contrat social : « Renoncer à sa liberté c’est renoncer à sa qualité d’homme, aux droits de l’humanité, même à ses devoirs. Il n’y a nul dédommagement possible pour quiconque renonce à tout. Une telle renonciation est incompatible avec la nature de l’homme. C’est ôter toute moralité à ses actions que d’ôter toute liberté à sa volonté ».

Une assertion de Jean Jacques Rousseau qu’on retrouve avec beaucoup d’aisance dans l’éthique tiédodu Professeur Malick NDIAYE.

Un homme politique, grand intellectuel très engagé qui aimait partager son savoir et son savoir être. En témoignent ses nombreuses publications notamment(Contribution socio-économique de l’agro business au développement, Sénégal où va la République ? Messianismes et Utopies d’Afrique et Diasporas Africaines au XX et XXI siècles, Où va la Cote D’Ivoire).

Autant de publications aux éditions Harmattan et de contributions qui témoignent de son envergure intellectuelle et de son engagement pour les causes nobles.

Les causes nobles comme du reste le sang qui coule dans ses veines, le Professeur Malick NDIAYE est un pur produit de la famille du Bourba Djiolof AlbouryNDIAYE.

En effet c’est ce qui explique l’éthique Tiedo tant théorisée par le Professeur Malick NDIAYE. Le Professeur Malick NDIAYE était toujours prêt à renoncer à tous les honneurs et privilèges pour préserver sa dignité et son engagement patriotique.

Selon le spécialiste en sociologie Professeur MalickNDIAYE le Tiedo est un noble chevalier de la couronne par allusion. Pour le Tiedo les enjeux de mourir dans l’épique ouest-africaine c’est affronter la mort non inéluctable pour accéder à l’immortalité. Parler d’épique dans l’espace Sénégambien ne se limite pas forcément à l’épopée. Donc il est plus judicieux d’avoir une vision esthétique orientée vers les productions orales qui rythment à peu près tout le quotidien des populations ouest-africaines.

C’est ça le combat qui rythme la vie du Professeur Malick NDIAYE

Une sentinelle des valeurs et de l’éthique.

Un homme qui s’engage résolument à défendre les intérêts de son peuple sans calcul ou arrière-pensée.Une vraie sentinelle des causes nobles.

Un grand intellectuel qui aime partager son savoir et son savoir-faire et être.

Que de ressemblances avec Jean Jacques auteur du livre « le Contrat social »un ouvrage de Philosophie politique pensé et écrit par Jean Jacques Rousseau publié en 1762. De ce contrat social et de cette éthique Tiebo nous sommes en droit de nous interroger surl’avenir de notre cher Sénégal et les issues qui s’offrent à son avenir.

Un avenir source de plusieurs interprétations à quelques encablures de l’élection Présidentielle du 25 février 2024 d’où l’intérêt d’un dialogue inclusif pour préserver l’image fortement saluée de l’expérience sénégalaise en matière de démocratie et de respect des droits politiques et humains.

Sénégalaises, Sénégalais. Unis nous vaincrons.

Quant au Professeur Malick nous vous disons.

Nous présentons toutes nos condoléances les plus attristées à toute la famille d’Alboury NDIAYE

A l’épouse du Professeur Malick NDIAYE sa jumelle notre chère tante Rokhaya Niang de l’illustre Bouna SEMOU NIANG

Au Professeur Kaly Niang et son épouse AïssatouTeigne DIOUF pour vous dire que vous avez la solidarité et l’estime inestimable de la famille du Bour Saloum Fodé DIOUF et particulièrement de Fatou Peinda DIOUF l’épouse du Bour Niani.

Cher Professeur Malick NDIAYE.

Que la terre sainte de ton guide éclairé KhadimouRassoul Touba te soit légère.

Amine !!!!

Monsieur Mbaye DIOUF