Au total, 22 disciplines, issues de 19 sports, seront présentées aux JSI 2022 : l’athlétisme, le badminton, le basket à trois contre trois, le cyclisme sur route et sur piste, le bocce (semblable aux boules à la française), la gymnastique, l’aérobique, l’escrime, le football, l’haltérophilie, le handball, le judo, le karaté, le kick-boxing, la lutte, la natation, le taekwondo, le tennis de table, le tir à l’arc et le tir à l’arc traditionnel et le volleyball. Les athlètes handicapés sont aussi concernés, dans les disciplines, comme l’athlétisme, le tennis de table, le tir à l’arc et la natation.

