XALIMANEWS-Le président américain Joe Biden a félicité, mercredi, le nouveau Président élu, Bassirou Diomaye Faye. Le Président américain a exprimé sa volonté de vouloir renforcer les « liens » entre les deux pays.

« Je félicite Bassirou Diomaye Faye pour son élection en tant que nouveau président du Sénégal », a déclaré Joe Biden dans un communiqué.

Il se réjouit déjà à l’idée de « travailler ensemble pour forger un avenir plus pacifique et plus prospère pour tous ».