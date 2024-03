Afrique-Madagascar : onze morts et sept mille sinistrés lors du cyclone Gamane

XALIMANEWS-Sur la pointe nord du Madagascar, onze personnes ont péri et plus de 7 000 autres ont été sinistrées par le cyclone Gamane, qui a atterri le mercredi 27 mars au matin, rapporté Radio France internationale qui cite le Bureau national de gestion des risques et catastrophe (BNGRC).

De tous les récents cyclones que la Grande Île a connus,il est sans doute le plus imprévisible estime le média français. Le catastrophe naturel a eu lieu ce 27 mars 2024 aux aurores. Le cyclone tropical baptisé « Gamane » est venu frapper la pointe nord de Madagascar, avec des vents moyens de 150 km par heure, des rafales à plus de 210 km par heure et de très fortes précipitations. Requalifié en forte tempête tropicale depuis mercredi soir, le système cyclonique est en quasi-stagnation dans cette partie enclavée du pays, ce qui ralentit pour l’instant la collecte de données.

Selon RFI, le dernier bilan fait état de 11 morts et 7 000 sinistrés. Ce jeudi matin, les deux régions de l’extrême nord de l’île, Diana et Sava, étaient toujours encore en alerte rouge.