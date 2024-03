Jour de vote : Très forte affluence à Mbour

XALIMANEWS- Ce dimanche 24 mars 2024 est un jour de vérité. Particulièrement dans le département de Mbour, les populations ont pris les choses au sérieux. Très tôt, les électeurs ont pris d’assaut les centres de vote.

Dans les communes de Ndiaganiao et Thiadiaye où doivent voter les candidats Bassirou Diomaye Faye et Papa Djibril Fall, nos radars nous signalent que le vote se déroule dans le calme avec une forte affluence. Selon notre source, les populations sont arrivées en masse et très tôt sur les lieux de vote.