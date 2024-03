Présidentielle 2024 : Guy Marius Sagna a déjà voté et appelle à sécuriser le vote

XALIMANEWS-Comme les citoyens lamba, les acteurs politiques aussi vont effectuer leurs devoirs de vote. C’est le cas de Guy Marius Sagna qui a déjà effectué son devoir citoyen.

L’activiste et député du peuple,Guy Marius Sagna a déjà effectué le vote. Il l’a fait savoir via ses réseaux sociaux, en appelant a sécuriser le vote. « Je viens de voter. Votons tous !

Réalisons le « xëdd voté ».

Chaque bulletin de vote compte.

Traquons et barrons la route à toute tentative de fraude, de hold-up électoral.

Sécurisons notre vote pour aller vers le « ndogu jubilé ». Peut-on lire.