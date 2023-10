«Depuis ce matin (hier), il y a des engins qui sont escortés par des éléments de la Dscos qui sont venus et sont en train de ravager les champs et les habitations. Actuellement, ils ont presque démoli plus de 15 hectares et c’est sur une surface occupée par des citoyens qui ont acquis légalement ces terres-là», a expliqué Assane Bèye, 2ème adjoint au maire de la commune de Bambilor. «Il est venu en force pour, dit-il, récupérer ces terres soi-disant que ces surfaces lui appartiennent. Il dit qu’il a 22 hectares ici», a poursuivi M. Bèye, entouré par une foule surexcitée qui refuse tout simplement de céder ces terres sur lesquelles ont vécu leurs grands-parents.

XALIMANEWS -Hier à Bambilor, la journée a été agitée. Les habitants du village de Mbeye ont exprimé leur colère en se rendant à la mairie et en commettant des actes de vandalisme. Des pneus ont été brûlés devant le bâtiment municipal et des vitres ont été cassées. C’était un triste spectacle sur place. Ce mouvement a été déclenché par l’arrivée de gendarmes et de machines de démolition pour détruire des constructions et des champs sur une zone de 22 hectares, revendiquée par un prétendu détenteur d’un bail.

