Le message du Président Faye aux partenaires du Sénégal et à l’Afrique

XALIMANEWS- Dans sa première déclaration, ce lundi, le président élu Bassirou Diomaye Diakhar Faye a évoqué sa politique internationale en d’adressant, notamment, aux partenaires du Sénégal et aussi à l’Afrique.

Bassirou Diomaye Faye lance « un appel à nos frères et sœurs africains pour la consolidation des acquis obtenus dans les processus de construction de l’intégration de la CEDEAO tout en corrigeant les faiblesses et en changeant certaines méthodes, stratégies et priorités politiques ».

Bassirou Diomaye Faye promet de mener « des actions similaires avec la même abnégation pour l’unité et l’intégration politique et économique du continent ».



Aux partenaires du Sénégal mais aussi à la communauté internationale, le cinquième président de la République promet « que le Sénégal tiendra toujours son rang et restera le pays ami et l’allié sûr et fiable de tout partenaire qui s’engagera dans une coopération vertueuse, respectueuse et mutuellement productive ».