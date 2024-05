XALIMANEWS: Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Faye, a quitté Dakar ce matin pour effectuer des visites d’amitié et de travail à Praia et à Conakry les 24 et 25 mai 2024.

Le chef de l’État aura des entretiens sur la coopération bilatérale et l’intégration sous-régionale avec ses homologues du Cap-Vert, José Maria Pereira Neves, ainsi que le Général Mamadi Doumbouya de la République de Guinée.