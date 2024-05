Le Privé travaille plus que le Public, avec 1968 heures de travail par an (Rapport)

XALIMANEWS- En 2023, les agents hors de la fonction publique à temps complet ont une durée hebdomadaire effective de travail de 41, 3 heures, soit un total de 1968 heures de travail dans l’année, selon un rapport de l’ANSD, cité par Pulse.

Le document indique que la durée moyenne hebdomadaire travaillée par employé dans le secteur moderne hors administration publique est estimée à 41,3 heures au quatrième trimestre 2023 contre 41,5 heures au trimestre correspondant de l’année précédente, soit une baisse de 0,4%. Cette situation est imputable principalement à la diminution des heures moyennes hebdomadaires travaillées dans les services (-1,7%) et dans la construction (-0,7%). En revanche, sur la même période, elles ont augmenté dans le sous-secteur de l’industrie (+0,2%) et du commerce (+0,5%).

Dans le secteur de la construction, les ouvriers ont perçu 32,1% de la rémunération au moment où les cadres supérieurs et techniciens supérieurs ont, respectivement, reçu 25,4% et 16,0% de la masse salariale versée. Quant aux techniciens et agents de maitrise travaillant dans la construction, ils ont perçu 26,4% de la masse salariale versée au quatrième trimestre 2023 dans ce secteur d’activités.

Dans le commerce, les cadres supérieurs ont perçu 34,4% de la rémunération du quatrième trimestre 2023. Les techniciens et agents de maitrise ont reçu 28,4% des rémunérations, tandis que les ouvriers et les techniciens supérieurs en ont reçu, respectivement, 21,5% et 15,6% des salaires. S’agissant des services, plus des deux tiers de la masse salariale du quatrième trimestre 2023 sont versés aux cadres supérieurs (33,3%) et techniciens et agents de maitrise (35,1%).

Les techniciens supérieurs et ouvriers en ont reçu respectivement 16,6% et 15,0%. Parallèlement à la distribution des effectifs, 72,8% des salaires versés aux permanents au quatrième trimestre 2023 sont perçus par les hommes. Selon le type d’activité, une distribution similaire est observée dans la totalité des branches d’activités hormis les activités spécialisées scientifiques et techniques où 53,7% des salaires sont perçus par les femmes.

Par ailleurs, une part assez considérable des rémunérations des permanents dans les sous-secteurs de l’enseignement (42,4%), de la santé et de l’action sociale (42,1%) et des activités financières et d’assurance (40,8%) est versée aux femmes.