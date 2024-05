Football-Ligue Europa/Demi-Finale aller : l’OM avec son duo sénégalais Ismaila Sarr-Ilman Ndiaye, pour prendre une bonne option face à l’Atalanta

XALIMANEWS-Ce jeudi soir à l’Orange Vélodrome, l’Olympique de Marseille accueille l’Atalanta de Bergame en demi finale aller de Ligue Europa. Ilman Ndiaye et Ismaila Sarr les deux Lions de la Teranga convoqués pour la réception des Italiens, voudront réaliser une bonne opération avant le retour.

Six ans après sa large défaite devant l’Atletico Madrid (3-0) au stade Gerland de Lyon, le club phocéen rêve d’une autre finale de Ligue Europa. Mais avant d’y arriver, Ilman Ndiaye, Ismaila Sarr et compagnie doivent d’abord se défaire des Transalpine de l’Atalanta de Bergame.Et pour réussir leur pari, les protégés de Jean Louis Gasset doivent prendre une bonne option ce soir à domicile. Cependant, cette double confrontation sera tout, sauf facile. Car en face, les tombeurs de Liverpool comptent bien poursuivre leur chemin et seront déterminés à passer le cap olympien

Le groupe de l’OM au complet :