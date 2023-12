L’affaire du diamant et les documents de Maître Moussa diop sont tombés dans de fausses mains. Cette mise en scene tragique qui dans son déroulement aurait deux objectifs: essayer de salir ou éventuellement de détruire la vie d’un honnête citoyen dont le seul tort est de s’opposer à un régime totalitaire imposé par un piètre « prés ci danu » quelqu’un dont rien absolument rien ne prédisposerait à la magistrature suprême, si ce ne sont des prédispositions naturelles à servir et même subir sans broncher toutes les humiliations venant de ses vis à vis. La noblesse c’est dans le sang et ne provient pas de décrets présidentiels . Suivez mon regard …..

Je ne sais rien de la provenance de ces documents mais ils ont atteint leurs objectifs qui étaient de nuire et induire un opposant à commettre une faute fatale.

Maître Moussa diop, Avocat dit-on au barreau de Paris est actuellement entre les mains de la police de Macky Sall.

Il détient des documents relatifs à une autorisation d’explorer ou d’exploiter sur une zone diamantifère pour le compte de la famille Mimran. Une bombe à destruction massive, c’est ce que croyait détenir maître ( l’avocat ) mais aussi monsieur le candidat déclaré à la prochaine présidentielle. Une bombe pour faire du buzz et du mal au régime mais aussi à un autre prétendant au fauteuil présidentiel.

Sans rentrer dans les secrets de l’enquête de la police et de l’instruction qui va en suivre, je peux affirmer que ces documents sont des faux. J’ajoute que son authenticité surprendrait tout le monde. Rien que par la gravité de son contenu. Je peux affirmer ici que ce contrat d’exploration/ exploitation n’existe nulle part ailleurs que dans l’imagination de ces comploteurs rompus à la tâche. Ceux là même qui étaient peut être derrière Adji Raby Sarr et qui soutiennent le régime finissant de Macky Sall. Ces documents ne datent pas pas peut être d’aujourd’hui et certainement auraient été ficelés pour faire tomber le redoutable chef de l’opposition qui a marqué son entrée dans la scène politique par la voie de révélations explosives sur de réels détournements perpétrés par la famille Sall. ( Aliou Sall joue au mort-vivant, mais le peuple l’attend de pied ferme, de même que Mansour faye, cet autre voleur de la république.)

Le régime de Macky est soutenu par des comploteurs professionnels qui brillent par leur lâcheté, leur capacité de nuisance. Ils sont dans le sale boulot. Ils sont sur les plateaux de télé. Ils sont des mercenaires de la plume.

Cheikh Yerim Seck et Madiambal Diagne sont les deux plus connus, mais le régime en a plusieurs.

Ces faux documents que détiennent Maître Diop et qui vont le conduire en prison proviendraient certainement de ces gens là ?

Dommage maître que vous soyez seul face à vos responsabilités car votre posture sur la scène politique ne milite pas en votre faveur.

Une belle leçon pour vous à l’avenir et sachez que tout ce qui brille n’est pas du diamant !!!!

Le seul diamant dont dispose le Sénégal, brille dans une cellule obscure de la prison du cap manuel entre les mains sales du Macky et nous devons tout faire pour l’arracher de force ou de gré et ne pas compter sur cette justice à la solde du tyran. Tout ce semblant de victoire de Sonko n’est que du bluff ..

Pour rien au monde l’état qui se confond au régime de Macky Sall ne laissera Ousmane Sonko se présenter aux élections de 2024 ..

Maintenant c’est au peuple de le libérer et de lui restituer tous ses droits civics et humains.

Allons y les gars ne baissons pas les bras !

Madère usa