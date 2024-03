Les 19 messages envoyés par le peuple à chaque candidat (par Marvel Ndoye)

Le peuple sénégalais sait à quel moment se battre dans la rue pour défendre sa liberté de choisir, et à quel moment il ne reste plus que le dass fananal pour en finir avec le problème ou pour envoyer des messages clairs aux postulants. Voici les messages que ce peuple a envoyé par leurs votes aux différents candidats

1° Bassirou Diomaye Faye (57%)

** Votre mentor Ousmane Sonko nous a demandé et convaincu de voter pour vous, car vous êtes lui, et qu’il est vous

** Vous (Sonko / Diomaye) nous avez suffisamment prouvé votre intégrité, votre courage, votre empathie, votre esprit du don de soi pour la patrie

** Si Macky Sall vous hait tant et pas les autres, c’est certainement parce que vous êtes les seuls à être véritablement tout le contraire de ce que lui et son système inique sont

2° Amadou BA (31%)

** Vous avez promis la continuité, alors que nous voulons en finir avec cette kleptocratie, avec cette perfidie en politique, avec ces méthodes de dictateur sanguinaire, avec cette incompétence sans limite.

** Vous êtes comptable de tous ces crimes économiques, ces crimes contre l’humanité, ces violations

** Nous ne sommes pas prêts d’élire à nouveau un fonctionnaire multimilliardaire. Nous attendons de votre part une réédition des comptes

** Nous vous laissons avec votre électorat alimentaire et votre électorat communautaire

3° Khalifa Sall (3,8%)

** Nous ne soutenons ni la traitrise, ni l’ingratitude, ni l’égoïsme (na bok rèk), ni la compromission

** Votre directeur de campagne est trop arrogant, ingrat, n’est plus un opposant mais un collabo

4° Aliou Mamadou Dia – PUR (2,5%)

** Nous sommes en politique. Nous ne sommes pas tous vos talibés

** Votre porte-parole C. T. Youm a installé le doute dans notre esprit en s’attaquant subitement au chef de l’opposition avec lequel vous êtes sensés partager le même combat

5° Idrissa Seck (1%)

** Nous ne soutenons ni la tortuosité, ni la traitrise, ni la compromission

** Vous n’êtes certainement pas un opposant, et vous semblez capable de faire pire que la continuité

** Vous êtes comptable du bilan catastrophique de ce système

6° Aly Ngouille NDIAYE (1,2%)

** Vous ne nous ferez pas croire qu’en tant que membre actif de ce système kleptocrate et sanguinaire pendant 12 ans, vous êtes subitement devenu clean en y sortant à quelques mois des élections

** Nous attendons de votre part une réédition des comptes, mais certainement pas de solliciter notre confiance

** Vous n’êtes selon toute logique qu’un sous-traitant de Macky Sall dans ces élections

7° Boun Abdallah DIONNE (0,X%)

** Vous ne nous ferez pas croire qu’en tant que membre actif du système kleptocrate et sanguinaire pendant 12 ans, vous êtes subitement devenu clean en y sortant à quelques mois des élections

** Nous attendons de votre part une réédition des comptes, mais certainement pas de solliciter notre confiance

** Vous n’êtes selon toute logique qu’un sous-traitant de Macky Sall dans ces élections

8° El Hadji Mamadou DIAO (0,X%)

** Vous ne nous ferez pas croire qu’en tant que membre actif du système kleptocrate et sanguinaire pendant 12 ans, vous êtes subitement devenu clean en y sortant à quelques mois des élections

** Nous attendons de votre part une réédition des comptes, mais certainement pas de solliciter notre confiance

** Vous n’êtes selon toute logique qu’un sous-traitant de Macky Sall dans ces élections

9° Boubacar CAMARA (0,X%)

** Vous avez installé le doute dans notre esprit avec vos attaques virulentes contre le chef de l’opposition avec lequel vous êtes sensé partager le même combat et dont vous avez été le directeur de campagne

** Nous préférons rester prudent et voter utile

10° Papa Djibril FALL (0,X%)

** Votre changement de discours depuis votre entrée en politique a installé le doute dans notre esprit

** Vos attaques contre le chef de l’opposition sont suspectes alors vous êtes sensés partager le même combat

11° Thierno Alassane SALL (0,X%)

** Le fait que vous semblez plus en vouloir au chef de l’opposition qu’au pouvoir a installé le doute dans notre esprit

** Nous préférons rester prudent et voter utile

12° Daouda NDIAYE (0,X%)

** Nous ne vous connaissons presque pas.

** Vous semblez être un sous-traitant de Macky Sall dans ces élections

13° Anta Babacar Ngom (0,X%)

** Nous ne vous connaissons pas.

** Vos attaques contre le chef de l’opposition avec lequel vous êtes sensée partager le même combat ont installé le doute dans notre esprit

** Vous semblez être un sous-traitant de Macky Sall dans ces élections

14° Déthie FALL (0,X%)

** Nous ne vous reprochons rien de particulier. Mais nous préférons voter utile

15° Serigne MBOUP (0,X%)

** Nous ne vous reprochons rien de particulier. Vous semblez plus proche du pouvoir que de l’opposition.

** Nous préférons donc voter utile

16° Mamadou Lamine DIALLO ((0,X%)

** Nous ne vous reprochons rien de particulier. Mais nous préférons voter utile

17° El Hadji Malick GAKOU (0,X%)

** Nous ne vous reprochons rien de particulier. Mais nous préférons voter utile

18° Cheikh Tidiane DIEYE (0,X%)

** Nous avons pris note de votre désistement au profit du Projet Pastef qui rompt avec le système

19° Habib SY (0,X%)

** Nous avons pris note de votre désistement au profit du Projet Pastef qui rompt avec le système

MARVEL NDOYE

E-mail : [email protected]