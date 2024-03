Football-Cameroun : José Mourinho en discussions avec l’Etat pour succéder à Rigobert Song chez les Lions Indomptables !

XALIMANEWS-Le technicien portugais, sans club depuis son départ de la Roma, serait en discussions avec le Cameroun, pour prendre les rênes du banc des Lions Indomptables.

The Special One pourrait reprendre du service. Sans club club depuis son départ de l’AS Roma en janvier dernier, José Mourinho pourrait serait sur le point de s’engager avec les Lions Indomptables du Cameroun, d’après la presse locale. Le Portugais est en pôle position dans la hiérarchie des postulants et serait en discussions avancées avec l’Etat du Cameroun.

Selon Actucameroun, Raphaël Nkoa chef du service des sports à la Crtv a annoncé dans l’émission Fou Fou Foot de ce 25 mars, que le Spécial One serait en discussions très avancées avec l’État du Cameroun dans le but de reprendre le poste laissé vacant par Rigobert Song. Ce qui serait pour le média camerounais, probablement « la plus grosse prise de l’histoire des Lions indomptables ». Si Mourinho devient sélectionneur du Cameroun, ce serait sa première expérience avec une équipe nationale depuis ses débuts en tant qu’entraîneur en 1987.

Pour rappel, le président actuel de la Fédération camerounaise de football (FECAFOOT), Samuel Eto’o, a une relation privilégiée avec l’entraîneur portugais. Les deux hommes ont été les grands artisans de l’épopée de l’Inter Milan lors de la saison 2009-2010, avec à la clé un triplé historique (Scudetto – Coupe d’Italie – Ligue des Champions).