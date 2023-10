A mon humble avis, au Sénégal et un peu partout dans le Sahel, aujourd’hui, il nous faut des politiques et stratégies de captage, de rétention, conduite pour une utilisation des eaux en hivernage et en contre saison. Ce qui se fait dans la vallée dite Californie du Sénégal et que le projet PROVALE CV (projet de valorisation des eaux pour la promotion des chaines de valeur) cherche à instaurer.

Ces dernières années, l’hivernage dans nos pays est remarquable à son instabilité, son irrégularité, son faible rendement. En effet, les pluies viennent soit tardivement, soit trop tôt et connaissent un arrêt. Ces pluies, lors de leur installation sur le territoire débutent dans le sud pour rejoindre progressivement le nord. Cela est une donne structurelle car on sait que le front intertropical (FIT) est un point de démarcation. Où plus qu’on y est proche, plus la zone est pluvieuse.

