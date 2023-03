‘’C’est l’Etat qui a repris l’entreprise par feuille de prince et qu’on nous doit plus de 10 milliards de francs, qu’ils doivent payer’’, a-t-il dit, rappelant que le chef de l’Etat a donné des instructions depuis 2021 pour que ce problèmes soit réglé, parce que ‘’les plus jeunes retraités entrent pour la plupart dans leur 63ème année, à plus forte raison les anciens qui sont très vieux’’.

XALIMANEWS: Après plus de 37 ans de travail – 40 ans pour certains – des retraités de la Régie des chemins de fer à Tambacounda déplorent leurs »très faibles pensions » résultant du non reversement de leurs cotisations à hauteur de 10 milliards de francs CFA et de la non application d’instructions du président de la République.

