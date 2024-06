Les slogans mis en avant par chaque pouvoir…: Le ‘’Jub, Jubal et Jubanti’’ comme les autres ?

XALIMANEWS: Enquête dans sa publication du samedi s’intéresse aux slogans mis en avant par chaque pouvoir à son arrivée au Sénégal et parle ‘’d’arme de séduction massive’’.

‘’Les slogans et les noms de programmes sont des outils stratégiques essentiels dans la propagande politique. Chaque régime, depuis le Parti socialiste, s’est employé à mettre en avant un certain nombre de slogans dans le but d’incarner une vision et une promesse politique’’, mentionne le journal.

Il insiste sur le fait que des années 80-90 avec le ‘’Natangué’’ (prospérité) du PS au récent ‘’Jub, Jubal et Jubanti’’ (intégrité, droiture et redressement) d’Ousmane Sonko, chaque slogan raconte une histoire et projette une image claire du projet et de l’identité des leaders.