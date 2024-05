Lettre à Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Président de la République (Par Senoune Thiam)

Excellence Monsieur le Président de la République,

Le mardi 02 avril, vous avez été installé par le Conseil Constitutionnel dans vos fonctions de Président de la République du Sénégal. Cinquième depuis les indépendances, troisième depuis le début du millénaire, mais surtout plus jeune Président de la République de l’histoire du Sénégal. Aujourd’hui, devant la République, vous m’avez fait pleurer, tellement la solennité du moment, les souvenirs, l’espoir sont énormes, mélangés et vivaces. Recevez, Excellence, nos félicitations les plus sincères et nos prières les plus ardentes !

Vous cristallisez l’espoir de tout un PEUPLE et je sais que vous en mesurez toute la gravité.

Des plus jeunes, prenant dans un suicidaire voyage à travers l’Atlantique la pirogue ; Aux plus âgés, assis patiemment après une longue et dure vie de labeur, attendant le terme qui leur est fixé – entretenant avec leur maigre pension et avec toute la résilience du monde filles et fils à la recherche de leur premier emploi [pourtant elles/ils sont âgé(e)s de plus de trente ans, ont fini leurs études supérieures ou leur formation professionnelle, mais toutes et tous peinent à trouver ne serait-ce qu’un stage ; elles/ils se sont lancé(e)s optimistes dans l’entreprenariat, ont fait des prêts un peu partout, mais ont vite déchanté tellement le fisc, les pesanteurs de toutes sortes et l’absence d’accompagnement leur a manqué] ;

En passant par les FEMMES, ingénieuses, travailleuses, innovantes ! Ces dernières, supportant la famille dans tous les sens du terme – femmes, mères, sœurs, confidentes… assurant dans la discrétion la plus totale la dépense quotidienne, payant les études, les habits, les loisirs de leurs enfants ; soignant et bichonnant toute la famille ;

Et les moins jeunes – ma génération – sacrifiée, victime des années blanche de 1988 et invalidée de 1994, victime des répressions policières, ayant connus état d’urgence et état de siège… termes que certainement les plus jeunes ne connaissent peut-être pas ;

Je disais donc, Excellence, votre PEUPLE vous attend et a foi en vous ! Ne décevez pas cet espoir !

Les chantiers sont énormes et prégnants, les priorités le sont tout autant !

Monsieur le Président, votre PEUPLE vous attend :

1. Sur la transparence et la bonne gouvernance :

a. L’effectivité de la reddition des comptes ;

b. La réduction du train de vie de l’Etat et la rationalisation des dépenses publiques ;

c. La transparence dans l’attribution et l’exécution des marchés publics ;

d. La bonne négociation des contrats avec les multinationales déjà présentes (évaluation et renégociation s’il y’a lieu) et à venir ;

2. Sur Les mesures sociales afin de rendre la vie des compatriotes plus facile :

a. La réduction des prix des denrées de première nécessité ;

b. La baisse du prix des hydrocarbures ;

c. La baisse des prix de l’eau, l’électricité, du téléphone/internet ;

d. L’équité dans le traitement salarial entre les FEMMES et les hommes

3. Sur l’économie, la planification et la fiscalité

a. La prise de mesures fiscales incitatives pour accompagner les entreprises ;

b. L’équité fiscale entre entreprises étrangères et nationales ;

c. L’équité dans le traitement salarial entre le personnel des régies financières et hors régies financières ;

i. La rationalisation voire la suppression des fonds communs ;

ii. La revalorisation du SMIG et des augmentations substantielles sur les salaires qui tiennent comptent du coût réel de la vie ;

d. 50% des revenus de nos concitoyens passent entre l’impôt sur le revenu (qui représente presque 33%) et la fiscalité douce (TVA), alors que la contrepartie attendue notamment des infrastructures publiques et des services publics de qualité fait défaut, nous obligeant à les couvrir nous-mêmes ;

e. L’application d’une politique de développement et de promotion de l’AGRICULTURE (au sens large du terme) et corrélativement d’une politique industrielle qui permettra la transformation des produits de l’Agriculture et subséquemment leur plus-value certaine et la compétitivité de notre économie ;

4. Sur l’aménagement, l’environnement et la planification territoriale :

a. L’arrêt des déforestations tout azimut aux fins de lotissements ;

b. La reforestation et la création de forêts urbaines et périurbaines ;

c. L’aménagement de sites qui tiennent compte du développement durable ;

d. La promotion de la mixité sociale et des destinations dans l’usage (zonage urbain, commercial, universitaire, espaces verts et loisirs…) ;

5. Sur la diplomatie et les relations internationales :

a. La promotion d’une diplomatie du voisinage en renforçant nos liens avec nos voisins ;

b. L’application de la réciprocité dans sa plus pure rigueur ;

Monsieur le Président, sur le plan purement personnel, je vous attends sur la création d’une institution de contrôle majeure de type « Haute Autorité » qui fédérera en son sein les corps déjà existants (IGE, OFNAC, Cour des Comptes, Contrôle Financier…) Cette structure sera animée par une équipe nommée par décret pour un mandat unique de sept ans, non renouvelable et non prolongeable sous aucune condition. La procédure d’appel à candidatures pour le choix de ses membres sera pilotée par une équipe paritaire provenant de l’exécutif, du législatif, du judiciaire et de la société civile.

Excellence Monsieur le Président de la République, en vous renouvelant nos compliments et nos souhaits de réussite, nous vous exhortons à faire preuve de mansuétude et d’équité ; mais également de fermeté dans l’application des mesures que votre charge vous appellera à prendre !

Vive le Sénégal ! Vive l’intégration africaine !

Sénoune THIAM, Citoyen et Planificateur à la Direction de la Coopération Décentralisée / Ministère des Collectivités Territoriales de l’Aménagement et du Développement des Territoires (MCTADT) [email protected]