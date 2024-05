Levée de contrôle judicaire pour Pape Alé Niang: Un livre sur le dossier Sweet Beauty annoncé

XALIMANEWS: Le contrôle judiciaire de Pape Alé Niang a été levé. L’annonce est faite pat le journaliste lui-même.

Pape Alé Niang est désormais libre de tout ses mouvements, et pour cause. Le journaliste n’est plus sous contrôle judiciaire. En effet, le juge d’instruction du 2e cabinet, Mamadou Seck, a ordonné la mainlevée de la mesure de contrôle judiciaire, dont la requête a été déposée par son avocat Me Moussa Sarr.

« Les faits reprochés au demandeur entrant dans le champ d’application de ladite loi d’amnistie, il y a lieu de faire droit à sa requête, par ces motifs, ordonnons la mainlevée de la mesure de contrôle judiciaire de l’inculpé Pape Alé Niang », a écrit le juge M.Seck dans son ordonnance rendue hier mardi.

Outre le levée de son contrôle judiciaire, le nouveau directeur général de la RTS, Pape Alé Niang annonce la fin de ses directs sur la chaîne YouTube du site Dakarmatin et la sortie de son livre sur le dossier Sweet Beauty intitulé : « Affaire Adji Sarr, Ousmane Sonko, le complot d’Etat : comment le capitaine Seydina Oumar Touré a été sacrifié ? ».

Après avoir remercié le peuple sénégalais, il a confié que d’autres vont continuer le travail qu’il faisait sur ladite chaîne, YouTube de Dakar Matin. Revenant sur son nouveau statut, Pape Alé a confié qu’il est le directeur de la RTS certes, mais il reste journaliste.