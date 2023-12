Thierno Amadou Ba dit trouver incompréhensible le fait qu’une étendue de 100 ou 200 hectares soit affecté à une seule personne « au detriment de milliers d’autres ». « Ces milliers de personnes se sont battues pour pouvoir acheter un terrain et jusqu’à présent, elles courent derrière leurs biens, c’est la raison pour laquelle je demande, encore une fois au présidentde la République d’annuler tous les baux le temps d’y voir plus clair. Les éleveurs n’ont plus d’espace pour leur bétail idem pour les agriculteurs qui ne disposent plus de terres pour cultiver. Il n’y plus d’espace pour les habitants, les jeunes mariés habitent toujours chez leurs parents faute d’espace pour pouvoir construire et il faut trouver une solution à cette situation », a-t-il argumenté. Le guide religieux de rappeller que Bambilor ne dispose ni de cimetières, ni d’hôpitaux entre moins d’espaces de jeux pour les enfants: « tout ceci constitue des manquements pour notre localité et il est inadmissible d’octroyer des milliers d’hectares à des individus qui n’habitent même pas dans la localité au detriment des habitants de la commune de Bambilor. C’est un cri de coeur. C’est la première fois que j’aborde ce sujet en public et si je l’ai fait c’est parce que nous sommes fatigués et dépassés par la situation », a dit le khalife de Bambilor.

