Au 13 août 2021, le pays avait enregistré un total de 69 576 cas de Covid-19, avec 1 554 décès. Il s’agira de la cinquième livraison de vaccins dans le pays dans le cadre de l’initiative Covax, portant le nombre total de doses reçues via Covax à 951 360. Covax est une initiative mondiale, co-dirigée par le Cepi, l’Alliance du vaccin Gavi et l’Organisation mondiale de la santé (Oms). Ce, en partenariat avec l’Unicef et l’Organisation panaméricaine de la santé (Paho) qui aident les gouvernements et les fabricants à garantir que les vaccins Covid-19 soient disponibles dans le monde entier pour les pays à revenu moyen et à faible revenu.

Alors que le Sénégal lutte contre une troisième vague meurtrière de la pandémie de Covid-19, le Royaume-Uni a fait don au pays de 140 160 doses du vaccin AstraZeneca via l’initiative Covax. La livraison de ces doses s’est faite hier soir et contribuera à accélérer le déploiement du vaccin dans tout le pays. Le don du Royaume-Uni intervient à un moment critique dans la course du Sénégal à la vaccination de sa population. Depuis fin mai 2021, le nombre total de cas de Covid-19 au Sénégal a augmenté de plus de 70 %.

