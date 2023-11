Jamais un combat n’a suscité autant de passions, de haines, de commentaires, depuis le premier choc entre Balla Gaye 2 et Modou Lo du 21 mars 2010. Et l’attente a été longue avant que le jour -J arrive. Après les déclarations entre lutteurs, les invectives et quolibets entre supporters des 2 camps, le moment est enfin venu pour les 2 protagonistes de montrer à leurs fans où ils en étaient pendant tout ce temps. A Modou Lo le roi des Arènes et à Ama Baldé l’ambitieux qui rêve de sceptre royal, de ravir le nombreux public qui va se déplacer et les téléspectateurs massés devant leur petit écran, en se montrant à la hauteur de l’événement tout en faisant preuve étalage de leurs technicités et courage.Le tout, dans la discipline et la sportivité.

