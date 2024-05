Lutte Sénégalaise : Eumeu Sène terrasse Sa Thiès et continue sa razzia sur la famille Double Less et Guédiawaye

XALIMANEWS-Ce soir, à l’arène nationale, Eumeu Sène a triomphé de Sa Thiès, poursuivant ainsi sa domination sur la famille de Feu Double Less.

Après sa défaite contre Tapha Tine, Eumeu Sene renoue avec le succès en remportant une victoire éclatante. Le champion de l’écurie Tay Shiguer triomphe du fils de Double Less, qui n’a pas su arrêter l’hemmoragie des lutteurs de Guédiawaye face au Pikinois, qui a battu 2 par deux fois son grand frère et Lac 2. Le poids des âges n’a pas impacté sur le combat, car plus aguerri et plus outillé, le Pikinois a triomphé devant plus jeune que lui.