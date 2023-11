Le choc entre le technicien de Pikine et le puncheur du Baol, a débuté, juste après que les 2 lutteurs se sont chauffés par des coups de poing dans l’enceinte, avant d’être séparés par les arbitres. Un incident qui aurait pu gâcher la tenue de ce combat de titans. L’arbitre libéral les 2 lutteurs à 21heures 35 minutes. Après une minute de round d’observation et de balancements de bras, Eumeu Sène lance un coup avant de saisir Tapha Tine qui met les 2 appuis à terre, mais parvient à s’en sortir. Mais sur l’action, le géant du Baol est touché et doit aller chez le médecin. Dès le second round, les deux lutteurs, après quelques balancements de bras, se bagarrent et sur l’action, le Pikinois qui tentait une action se retrouve au sol sous la charge de son adversaire. Après avoir visionné la VAR, l’arbitre donne la victoire à Tapha Tine.

