Spécialiste en sociologie politique, Dr Abdou Khadre Sanokho estime que le Président et son Pm gouvernent à distance. «Quand ils sont là, ils essaient de maintenir le tempo et lorsqu’ils ne sont pas là les choses sont sur place. Ils n’ont plus de pression par rapport à quoi que ce soit. Ils essaient de gérer la situation et de se préparer pour gagner la prochaine présidentielle. C’est ce qui les préoccupe», dit-il. «Il va également essayer de vendre son candidat Amadou Bâ en termes de carnet d’adresses et autres. Il ne faut pas se voiler la face, ce qui restera de la gouvernance de ce régime sera juste du maintien», soutient le sociologue. «C’est frappant que les têtes de l’Etat soient à l’étranger au même moment et à la même période. Cela pourrait avoir un effet négatif sur le fonctionnement de la présidence du gouvernement et de l’Assemblée nationale», renchérit le journaliste et analyste politique Mamadou Sy Albert. Il précise toutefois qu’on est à l’ère des nouvelles technologies et l’Etat fonctionne. Le pays est géré à distance. Il affirme que le Président reste en contact avec la Présidence. Idem pour le Premier ministre et le Président de l’Assemblée nationale. Sans la présence physique du Pm et du président de l’Assemblée nationale, le gouvernement fonctionne avec un intérimaire.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy