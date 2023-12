XALIMANEWS-Dans ce Mondial Dames 2023 et au sein d’une épatante équipe du Sénégal, une joueuse est entrain de faire étalage de tout son talent. Elle, c’est Soukeina Sagna, l’ancienne championne d’Europe avec les Juniores françaises, qui illumine le jeu des Lionnes de sa classe et tient la dragée haute aux sommités mondiales du sport de la petite sphère.

Du haut de son mètre soixante dix et de ses 70 kilos, la native de Saint Denis (Paris) est entrain d’ éclabousser le Mondial féminin de handball Dames, de sa classe. En quatre sorties avec les Lionnes, elle est créditée de 30 réalisations et 22 passes décisives. Des statistiques qui impressionnent pour une joueuse, qui s’est très trop révélée dans le handball français.

L’Athlète de 25 ans, qui a découvert la première division hexagonale deux mois avant ses 17 berges, est un pur produit du réputé handball français. Celle qui a remporté la Coupe Challenge avec l’Union Mios Biganos-Bègles en 2014-2015, s’est révélée à l’Europe du handball lors de l’Euro Junior Dames de 2017 au sein d’une sélection française qui va remporter le titre, en étant l’une des principales actrices de ce sacre.

C’est cette surdouée, qui est entrain de confirmer son énorme talent lors dette 26ème édition de la Coupe du monde Dames. Au sein d’une sympathique équipe sénégalaise, Soukeina Sagna est la joueuse qui sublime le groupe. Une joueuse de très haut vol, peut-on dire. Soukeina Sagna dans ce Mondial, c’est 30 buts sur les 82 marqués par les Lionnes, 22 passes décisives, 4 fois meilleure passeuse en autant de matchs, 2 fois meilleure buteuse et 2 distinctions de MVP Hummel. Des chiffres bluffants. Quand Soukeina est au cœur du jeu des protégées de Yacine Messaoudi, tout se fluidifie. Alors, Fanta, Doungou, Aminata Cissokho et autres peuvent se délecter de ses caviars. En plus d’organiser le jeu, elle se mue en buteuse. Dans cette campagne en terre scandinave, la Championne d’Europe Junior francaise a atteint un autre dimension.

La sportive qui rejoint la sélection de la patrie de sa mère en 2021, a mis tout le monde d’accord sur sa capacité à bien diriger le jeu des Lionnes. Devant les grands noms du handball féminin mondial, la meneuse des Lionnes les regarde de face et telle une Lionne, rugit, montre ses crocs et fonce sur elles. Celle qui épate adversaires, sublime ses partenaires et dotée d’une grosse caractère, a conquis les coeurs des spectateurs du Mondial 2023. Soukeina est dotée d »aptitudes qui lui permettent de faire des tirs en appuis. Très solide sur ses appuis, la meilleure marqueuse des Lionnes est adepte des tirs en appuis, très puissants et efficaces. Et face à des défenses comme celles de la Croatie, la Suède et la Hongrie, composées de mastodontes dans leurs secteurs centraux, la meilleure demi-centre de la CAN 2022, s’est permise de faire des tirs en suspensions. Très polyvalente, celle qui fait fureur au Mondial a une grosse panoplie dans son jeu, qui a beaucoup de variantes. Là où on s’attend a des tirs, elle nous épate avec des passes venues d’ailleurs. Soukeina régale dans ce Mondial, avec ses qualités techniques avérées, dont sa ronde de bras en un contre un et ses changements de directions. Chez elle, on décèle cet esprit compétiteur.

La Quatrième de la dernière CAN Dames, n’est pas un enfant de coeur, elle ne baisse jamais les yeux devant ses adversaires, et telle une fauve, elle sait faire montre de ses griffes.

Depuis sa venue chez les vices-championnes d’Afrique en 2021, la handballeuse qui a disputé sa première campagne avec la tanière en 2021 lors de la CAN congolaise, n’a jamais déçu. Et on peut dire qu’avec l’enrôlement Soukeina Sagna dans la tanière, Seydou Diouf le président de l’instance dirigeante du handball sénégalais ne s’est pas trompé sur la marchandise.

En Soukeina, la sélection féminine du Sénégal de Handball tient son messie, qui certainement va encore nous gratifier d’un autre chef d’oeuvre ce samed, face au Monténégro lors de la seconde sortie des Lionnes dans ce tournoi principal.

Les Statistiques bluffantes de Soukeina

Croatie/Sénégal (22-22)

3ème marqueuse (6 buts)

Meilleure passeuse (4 assists)

Sénégal/Suède (18-26)

Meilleure marqueuse (8 buts)

Meilleure passeuse (5 assists)

Chine/Sénégal (15-22)

Meilleure marqueuse (8 buts)

Meilleure passeuse (5 assists)

MVP Hummel

Sénégal/Hongrie (30-20)

2ème marqueuse (8 buts)

Meilleure passeuse (8 assists)

MVP Hummel