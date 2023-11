XALIMANEWS -Le ministère de la Santé et de l’action sociale exprime une grande préoccupation face à l’augmentation des maladies respiratoires en Chine, citant une note informant que l’OMS attribue cette hausse à la levée des restrictions liées au Covid-19, à l’arrivée de la saison froide, et à la présence d’agents pathogènes tels que le virus de la grippe Mycoplasma pneumoniae et le virus respiratoire syncytial, qui affectent particulièrement les enfants. Le ministère annonce qu’il suit de près l’évolution de la situation en Chine et dans le monde grâce à son système de surveillance épidémiologique global et à son réseau sentinelle syndromique au Sénégal.

