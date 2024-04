Mali : la junte au pouvoir suspend les activités des partis et associations politiques

XALIMANEWS-Au Mali, la junte a suspendu les activités des partis et associations politiques, a rapporté RFI.

L’annonce a été faite ce mercredi soir, par le colonel Abdoulaye Maïga, ministre de l’Administration territoriale et porte-parole du gouvernement, qui a justifié cette décision par des raisons politiques et sécuritaires.

Le colonel Abdoulaye Maïga, ministre de l’Administration territoriale et porte-parole du gouvernement, lors d’un point de presse, a expliqué que la situation sécuritaire sur le terrain est l’une des raisons de la suspension jusqu’à nouvel ordre des activités des partis et associations politiques du Mali. « Sont suspendues jusqu’à nouvel ordre, pour raisons d’ordre public, les activités des partis politiques et les activités à caractère politique des associations sur toute l’étendue du territoire national », dit un décret pris en conseil des ministres par le chef de la junte, le colonel Assimi Goïta, et lu devant des journalistes par le colonel Maïga.