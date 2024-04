Mansour Faye fait le point sur ses réalisations au ministère des Infrastructures et des Transports 

XALIMANEWS-L’ancien ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens Mansour Faye a estimé avoir rempli son devoir à la tête du ministère des Infrastructures.

Il a rappelé avoir fait adopter des lois concernant l’organisation et l’orientation des transports terrestres.

Concernant le TER, qui assure le transport des passagers entre Dakar et Diamniadio, l’ex-ministre a mentionné que 38 millions de voyageurs ont été transportés depuis son inauguration en décembre 2021, et il a affirmé avoir laissé au nouveau gouvernement un BRT – le Bus Rapid Transit, capable de démarrer le transport des passagers entre Dakar et Guédiawaye prochainement.

Il a également mentionné un renouvellement du parc automobile en cours, avec 400 minibus déjà mis en circulation, ainsi que l’acquisition par Dakar Dem Dikk, la société nationale de transport urbain et interurbain, de 370 bus.

‘’J’ai pu réaliser, avec le concours de mes collaborateurs et de tous les acteurs du secteur, des performances remarquables, qui ont une incidence positive sur le développement économique et social’’ du pays, a déclaré Mansour Faye lors de sa passation de pouvoir avec le nouveau ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, El Malick Ndiaye.