Secteur des transports : les engagements du ministre Malick Ndiaye pour stimuler l’économie et l’emploi 

XALIMANEWS-Le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, El Malick Ndiaye, a exprimé son désir, vendredi à Diamniadio (ouest), de dynamiser le secteur des transports afin qu’il devienne un moteur de croissance économique et de création d’emplois.

Il prévoit, pour atteindre cet objectif, de réaliser tout d’abord une ‘’évaluation minutieuse’’ du secteur.

Les infrastructures, telles que les transports terrestres et aériens, ‘’revêtent une importance capitale pour notre économie nationale’’, a souligné le nouveau ministre lors de sa prise de fonction en présence de son prédécesseur, Mansour Faye.

‘’Mon ambition à la tête de ce ministère est claire. Il s’agit d’œuvrer à une gestion efficiente et transparente […] Je compte être un manager de qualité et un ministre […] visionnaire’’, a-t-il affirmé.

Malick Ndiaye s’est également engagé à ‘’renforcer la sécurité des infrastructures’’ tout en promettant de faciliter la mobilité urbaine et de ‘’maximiser’’ l’impact du développement des infrastructures et des transports sur l’économie du pays.

Pour ce faire, M. Ndiaye a indiqué qu’il faudrait procéder à une ‘’exploitation optimale des infrastructures, dont le TER et le BRT’’, et envisager une ‘’restructuration du transport urbain’’, en particulier dans l’agglomération dakaroise.

‘’Nous veillerons au développement des grandes infrastructures’’, a-t-il ajouté, soulignant que les projets autoroutiers et ferroviaires, y compris la réhabilitation du chemin de fer Dakar-Bamako, seront pris en compte.