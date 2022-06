Ces religieux s’inquiètent des dangers que pourrait engendrer la manifestation interdite de l’opposition, ce vendredi. «Ces derniers mois, notre pays s’enfonce de plus en plus dans une zone de turbulences et il est agité par des troubles liés à des différends juridiques et préélectoraux qui cristallisent les tensions et perturbent gravement la quiétude des citoyens», a constaté le président du Cudis Cheikh Ahmed Tidiane Sy, dans un communiqué.

«Le Cadre Unitaire de l’Islam au Sénégal (Cudis), après concertation et sous le mandat des khalifes généraux et responsables d’associations islamiques du Sénégal, lance un appel pressant et solennel aux acteurs politiques de tous bords pour la préservation de la stabilité et de la paix si chères à notre pays», a plaidé le Cudis.

