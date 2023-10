Bo Diaw est originaire du Sénégal, où il est né à Dakar, au sein d’une famille imprégnée d’art. L’artiste a suivi les traces de son père, Abdou Diaw, membre éminent du groupe Darray Kocc, Et plus connu sous le nom de Maley Comptable. Selon le site, Bo Diaw a débuté sa carrière artistique très jeune, mêlant humour, comédie et théâtre. Dès l’âge de 15 ans, il s’illustrait déjà dans ce domaine, puis a rejoint à 17 ans le groupe d’animation de quartier, Mballo Assiko, reconnu pour ses sketches hebdomadaires et ses interprétations de chansons populaires. En parallèle, il s’est distingué en chantant des cantiques religieux en hommage à Cheikh Ahmadou Bamba, un nom qui lui est cher.

