Lorsque nous suggérions au Président Macky Sall, au lendemain de sa victoire à la présidentielle de 2019, de ne dire ni oui ni non à la question d’une autre candidature en 2024, plusieurs objectifs étaient visés.

D’abord, fraîchement élu, ce débat n’a aucune utilité pour le Président lui-même. Il a un contrat à honorer avec le Sénégal et les Sénégalais qui passe par le travail et les réalisations concrètes et palpables. L’opposition, la société civile, les grand-places, les émissions, les réseaux sociaux peuvent en parler à souhait et c’est leur droit le plus absolu; mais pour le Président et ses partisans, seul un débat centré autour du travail et des résultats a de la valeur.

ADVERTISEMENT

D’un côté, le Président serait entré immédiatement en campagne électorale s’il avait dit « oui », le distrayant et l’éloignant du travail et des résultats.Le Sénégal et les Sénégalais ne peuvent supporter cinq années de campagne électorale permanente. Tous ceux qui sont hostiles à cette autre candidature serait en guérilla permanente, ce que ne peuvent supporter le Sénégal et les Sénégalais.

D’un autre côté, si le Président avait dit « non » dès 2019, tous les membres de sa coalition intéressés par le fauteuil présidentiel seraient entrés en campagne, occasionnant des guerres de tranchées interminables.

Que le Président eût dit oui ou non, le Sénégal aurait été en campagne électorale permanente, ce qui est fort préjudiciables au travail et performances dont le Sénégal et les Sénégalais ont réellement besoin pour leur émergence, leur bien-être et mieux-être.

Malgré toutes les pressions exercées sur lui, le Président a tenu bon et n’a dit ni oui ni non à sa candidature pour 2024. Les résultats en sont formidables pour le Sénégal et les Sénégalais : plus de dix mille réalisations au compteur, un budget passé de 1.400 milliards en 2012 à 6.400 milliards FCFA en 2023, des taux de croissance toujours positifs, des performances réelles dans tous les domaines, sans exception aucune. Tous les Sénégalais, sans exception aucune, bénéficient directement du travail du Président. Au cours des dix dernières années, notre pays figure parmi ceux qui ont le plus progressé dans le monde entier et se hisse sur le podium africain.

C’est le « ni oui ni non » qui a permis de telles performances.

Pour nous, c’est « objectifs atteints », Dieu merci.

Maintenant, le Président Macky Sall peut dire oui ou non et faire face à son nouveau destin.

Mamadou Sy Tounkara, Conseiller spécial à la Présidence de la République du Sénégal