L’ISWAP et Boko Haram sont connus pour poser des mines terrestres sur les routes et les autoroutes afin de cibler les convois militaires et civils dans le cadre de leur insurrection qui dure depuis 14 ans et a fait quelque 40.000 morts et plus de deux millions de déplacés.

