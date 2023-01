C’est sur mon lit d’hôpital que j’ai rédigé de bonne foi cet engagement en ces termes : ‘’Suite à la demande de ma famille, de mes parents, de mes avocats, je m’engage à ne plus parler du dossier judiciaire me concernant et son environnement. Mais également des forces de défense et de sécurité et des autorités qui les incarnent jusqu’au règlement définitif du dossier ».

