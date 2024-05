Parmi les 1000 priorités qui attendaient Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko (Par Marvel Ndoye)

Parmi les 1000 priorités qui attendaient Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko à partir du 3 Avril 2024, celle qui devait figurer en tête et qui aurait pu être très facilement réglée en quelques jours, c’était de faire cesser immédiatement les crimes contre l’humanité, les traitements ignobles, avilissants, barbares, déshumanisants, réservé aux 15 000 êtres humains détenus dans les 37 trous à rat du Sénégal, que les autorités appellent également « maisons d’arrêt » ou « prisons ».

1° D’abord parce que ces 15 000 créatures, malgré qu’ils soient considérés et traités comme des animaux, comme des sous-hommes par les autorités sénégalaises sensées garantir leurs droits, sont des êtres humains

2° Parce que plus de la moitié de ces 15 000 êtres humains sont en détention provisoire, présumés innocents, et subissant les préjudices d’une justice paresseuse, avec des magistrats qui se prétendent surchargés alors qu’ils arrivent à 11h et repartent à 14h

3° Parce que l’autre moitié de ces 15 000 créatures a certainement subi la main trop lourde d’une justice qui ne s’abat que sur les plus faibles ou sur les « Coumba amoul ndeye »

4° Et pour finir parce que la majorité des familles de ces 15 000 êtres humains ont voté pour un changement, en commençant l’arrêt de la déshumanisation des lieux de détention

Malheureusement, près de 60 jours après la prise de fonction du duo Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko, force est de constater qu’ils semblent s’accommoder jusqu’à présent eux aussi de ces crimes contre l’humanité qui sont perpétrés au quotidien à quelques centaines de mètres du palais et de la primature.

Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko n’ignorent pas que depuis ces 60 jours, du Lundi au Dimanche, de 0h à 23h59, dans les 37 prisons du Sénégal, l’autorité qu’ils incarnent à présent est en train de traiter des êtres humains, non pas comme des animaux, mais 1000 fois pire que des animaux, et cela en toute connaissance de cause. Pourtant ils savent qu’il suffit d’un coup de fil pour que cesse dans les 24 heures et suivants cette abomination.

Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko savent qu’à quelques centaines de mètres du Palais Présidentiel et de la Primature :

1° La maison d’arrêt de Reubeus, prévue pour 500 détenus en contient plus de 3000

2° Qu’il y’a dans la plupart des trous à rats qui servent de cellules entre 50 – 100 – 200 – 250 êtres humains alors qu’ils sont dimensionnés pour 10 fois moins de personnes

3° Que ces mêmes 50 – 100 – 200 – 250 êtres humains se partagent une seule et même toilette répugnante par cellule

4° Que ces milliers d’être humains sont entassés les uns sur les autres 22 heures sur 24, et 7 jours sur 7, se pissant dessus, se chiant dessus, se crachant dessus, se vomissant dessus le plus clair du temps, et ne disposant que de 2 heures de cours par jour

5° Que pour dormir, ces êtres humains s’allongent sur le côté, complètement scotchés les uns contre les autres, ou assis toute la nuit avec un codétenu entre les jambes.

6° Que pour manger, soit ils supportent la nourriture bonne pour les porcs, avec son lot de cafards, de vers de terre, de fourmis, soit leurs familles ont les moyens de leur faire déposer chaque jour les 3 repas.

7° Que pour boire, soit leurs familles payent cher pour de l’eau minérale, soient les détenus choisissent entre leurs salives et l’eau polluée du robinet, une eau qui d’ailleurs ne coule que très rarement.

8° Que pour se laver, bien souvent une ou deux fois par mois, vu qu’il n’y a qu’une foutue toilette pour 50 à 200 personnes, et de l’eau qui se fait rare dans les robinets

9° Qu’il faut s’accommoder à vivre avec les rats, les cafards, les fourmis qui y ont élu domicile par milliers

10° Qu’il est interdit de tomber malade malgré la flopée de microbes, la saleté, les infections, car l’infirmerie n’a qu’un seul et même médicament pour tous les maux, et une seule et même tasse pour tous les détenus

Bien vrai que Ousmane Sonko dit avoir été incarcéré dans un quasi hotel 5 étoiles, et Bassirou Diomaye avait également un traitement spécial, et c’est peut-être ce qui explique qu’ils ne semblent pas à ce jour sensibles aux abominations que vivent les 15 000 autres êtres humains qu’ils ont laissés derrière eux à quelques exceptions près.

Et pourtant, un seul coup de fil du palais dès le 3 Avril 2024, et toute cette abomination aurait déjà pris fin, car avec les instructions données à l’administration pénitentiaire et les commandes passées en urgence à des spécialistes :

** Il ne faut pas plus de 2 jours pour construire une foutue toilette, installer la robinetterie et les sanitaires, d’autant plus qu’il y’a de l’espace inexploité

** Il ne faut pas plus de 2 jours pour désinfecter, désinsectiser, dératiser, les lieux avec l’usage de produits non nocifs

** Il ne faut pas plus de 10 jours pour rajouter de foutues chambres qui ne nécessitent aucun luxe particulier, et cela en attendant de construire de nouvelles prisons, au diable la superstition

** Renforcer le contrôle pour la qualité des stocks de nourriture et des repas servis, renforcer la logistique.

** Proscrire les paquetass qui sont des procédés criminels, inhumains, dangereux, dégradants

** Donner les moyens au Directeur et au Chef de Cour de Reubeus qui est la prison la plus peuplée, afin qu’ils poursuivent le bon travail qu’ils essayent de faire à mains nues. Idem pour les autres centres de détention.

** Et bien d’autres mesures urgentes et très faciles à mettre en œuvre en attendant l’application d’une politique longtermiste.

Si Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko, qui savent pertinemment que des crimes contre l’humanité sont commis au quotidien depuis qu’ils sont au pouvoir, eux qui ont entendu les témoignages effroyables des prisonniers politiques qui se sont battus par le changement, mais n’ont pris aucune de ces mesures urgentes jusqu’à présent, alors on peut craindre qu’ils aient déjà commencé à tourner le dos à certains sénégalais, aux victimes d’un système judiciaire barbare, et se sont déjà mis dans une posture politicienne de maintien du pouvoir. C’est un mauvais présage.

Le duo Diomaye / Sonko n’a pas d’excuse au fait qu’une telle abomination qui n’existe qu’au Sénégal, à laquelle il leur était très facile de mettre fin dès les deux premières semaines de passation de service, soit au point zéro près de 60 jours après. Il est donc plus que temps de corriger une telle erreur avant que la déception ne gagne du terrain.

MARVEL NDOYE

