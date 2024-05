Pèlerinage Popenguine 2024 : La Senelec met 500 millions de Fcfa sur la table

XALIMANEWS- A l’occasion du pèlerinage marial de Ponpenguine, célébré ce week-end, le Directeur Général de la Senelec, Papa Mademba Biteye compte garantir le bon déroulement. Accompagné des membres du comité de direction, le directeur général de Senelec compte évaluer les préparatifs et les dispositions mises en place par la Senelec.

À Popenguine, après une inspection minutieuse des installations, y compris le nouveau sanctuaire, le Directeur général a exprimé sa satisfaction quant au respect des engagements pris lors du Comité régional de développement (CRD) présidé par le Ministre de l’Intérieur.



« Senelec mobilise ses équipes et déploie une logistique efficace pour garantir une alimentation électrique sans interruption pendant toute la durée du pèlerinage », a déclaré M. Bitèye assurant que des mesures spécifiques ont été prises pour garantir que les installations électriques respectent les normes de sécurité et de fiabilité, prévenant ainsi tout incident ou interruption. Senelec a également renforcé l’éclairage public autour des lieux de rassemblement et des infrastructures clés, créant ainsi une ambiance sécurisée et conviviale pour les pèlerins.



M. Bitèye. « À travers ses services et initiatives, Senelec démontre son engagement envers la communauté chrétienne et reste déterminée à contribuer au succès continu de ce pèlerinage empreint de ferveur et de partage. La Senelec a investi 500 millions de francs CFA et mobilisé une équipe pluridisciplinaire pour assurer un service ininterrompu durant toute la 136ème édition du pèlerinage marial de Popenguine. De plus, les équipes de communication et de marketing de Senelec accompagneront les marcheurs avec des bouteilles d’eau, des tee-shirts, des casquettes et des nattes.



Le 15 mai 2024, le Directeur général et sa délégation ont rendu visite à l’archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye, en prélude à cet événement majeur de la communauté chrétienne. Le chef de l’Église catholique, touché par cette marque de sympathie, a prié pour un Sénégal de paix et d’harmonie entre croyants de différentes confessions.