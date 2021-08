Les sages, les compétences, les savants, tous les personnes porteuses de connaissance, de savoir, de savoir faire constituent la ressource la plus précieuse sur laquelle s’appuie un État, les collectivités et les médias pour créer cet état d’esprit positif rétif à l’obscurantisme et favorable à l’éclosion de la créativité débordante qui accompagne la marche rythmée et résolue vers l’Émancipation.

Au-delà de nos différences, de nos divergences, de nos adversités, il y a la Patrie qui nous unit, nous pousse à la générosité et à solidarité sans lesquelles aucune ambition individuelle n’est durable, elle nous impose don de soi et un engagement dans une confiance en soi inébranlable à construire une Nation dont les filles et les fils instruits et éduqués, baignant dans la justice, l’égalité et l’équité, sont abreuvés à la source jamais tarie du savoir, de la connaissance.

