Le programme Intermaq permet au Sénégal d’acquérir deux mille neuf cent quatre-vingt-cinq (2985) unités motorisées, dont sept cents (700) tracteurs complètement équipés, quatre-vingt (80) chaînes complètes de motoculteurs et cinquante (50) moissonneuses-batteuses à pneus et à chenilles, huit cent treize (813) matériels de pompage et d’irrigation de pointe, cent (100) magasins de stockage d’intrants agricoles (semences et engrais) et vingt (20) chambres frigorifiques pour la conservation des produits horticoles, comme la pomme de terre et l’oignon.

