Présidentielle 2024: SenegalVote publie l’âge des 19 candidats en lice

XALIMANEWS- L’article 28 de la constitution stipule que tout Sénégalais qui aspire à diriger le pays « doit (…) être âgé de trente-huit (38) ans au moins et de soixante quinze (75) ans au plus le jour du scrutin (…)». Selon des données fournies par « Senegalvote », les 19 prétendants en lice sont âgés entre 35 et 68 ans.

Pape Djibril Fall – 38 ans

Anta Babacar Ngom – 40 ans

Bassirou Diomaye Faye – 43 ans

Déthié Fall – 48 ans

Daouda Ndiaye – 50 ans

Cheikh Tidiane Dièye – 51 ans

Mame Boye Diao – 53 ans

Serigne Mboup – 57 ans

Aly Ngouille Ndiaye – 59 ans

Thierno Alassane Sall – 60 ans

Malick Gackou – 62 ans

Amadou Ba – 62 ans

Aliou Mamadou Dia – 64 ans

Mamadou Lamine Diallo – 64 ans

Idrissa Seck – 64 ans

Mahammed Boun Abdallah Dionne – 65 ans

Boubacar Camara – 65 ans

Habib Sy – 67 ans

Khalifa Ababacar Sall – 68 ans