Prodac : « La première phase confiée à Green 2000 par entente directe entre Daniel Pinhassi et Mame Mbaye Niang » (rapport Cour des Comptes)

XALIMANEWS-Le rapport sur le Programme des domaines agricoles et communautaires (Prodac) a été publié, le 30 avril 2024, par la Cour des comptes, sur ordre du président Bassirou Diomaye Faye.

L’Inspection générale des Finances (IGF) a vérifié le contrat entre l’État du Sénégal et l’entreprise israélienne Green 2000, responsable des DAC de la première phase. En 2019, le Bureau Organisation et Méthodes (BOM) a révisé l’organisation du PRODAC.

Selon le rapport, les ressources financières du PRODAC comprennent les transferts de l’État, les fonds provenant de la coopération bilatérale et des Partenaires techniques et financiers (PTF), ainsi que les dons, legs et autres contributions.

Le PRODAC reçoit des dotations de l’État sur son compte de dépôt du Trésor. Cependant, selon le rapport, l’exécution de la première phase a été confiée à l’entreprise israélienne Green 2000 à travers un marché clé en main, passé par entente directe et souscrit le 28 août 2015 entre Daniel Pinhassi, agissant pour le compte de Rafael Dayan, Directeur général, et Mame Mbaye Niang, Ministre de la Jeunesse, de l’Emploi et de la Construction citoyenne.

Ce contrat a été approuvé le 21 septembre 2015 par Birima Mangara, Ministre délégué auprès du Ministre de l’Economie, des Finances et du Plan chargé du Budget. La seconde phase fait l’objet d’une procédure d’appel à concurrence international, souligne le rapport.