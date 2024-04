Protocole et dispositif sécuritaire : De la simplicité du Président Diomaye et des vieux souvenirs des bouchons à Dakar

XALIMANEWS- C’est le témoignage d’un citoyen sénégalais qui n’avait pas pensé sortir si tôt des situations de bouchons sur les principaux artères en centre-ville où les déplacements du Président Macky Sall devenaient sources de troubles et lui portaient, notamment, de lourds préjudices.

Aujourd’hui, il loue la simplicité du Président Diomaye à travers ses déplacements. In extenso.

« J’ai vu Le Pr Diomaye Faye hier se rendre à la Mosquée omarienne et ensuite chez le Cardinal, tous les citoyens de Dakar sont frappés par la simplicité du dispositif sécuritaire contraire à quelqu’un qui s’il se déplaçait, on croyait que c’est Dieu lui-même qui se déplaçait. Toute la corniche était bloquée pendant des heures, à 9 h quand il allait au Palais, à midi quand il rentrait chez lui pour manger…… Les éléments d’élites de gendarmerie, les Ninja de la Police, les innombrables véhiciles 8×8, les motards de la garde rouge, les sirène et gyrophares…, on a souffert ! Et dire que tout ça, c’est fini. Merci Président de nous avoir délivrer et pour votre simplicité. Rien que ça, je suis content d’avoir soutenu votre candidature ». Sheikh-bi Dieng