Publication tant attendue : Le décret de répartition des services de l’État enfin dévoilé

XALIMANEWS-Le décret de répartition des services de l’État a finalement été publié. Ce décret, daté du 5 avril 2024 et rendu public ce 5 juin, attribue les services de l’État et le contrôle des établissements publics ainsi que des sociétés à participation publique entre la présidence de la République, la Primature et les ministères.

Cette publication permet aux différents ministères de commencer leur travail, car certaines prérogatives, qui avaient été transférées à d’autres départements lors du régime libéral, ont été rétablies, notamment les services précédemment rattachés à la Primature qui sont maintenant renvoyés aux ministères.