Trouvé au marché Dalifort en train de faire moudre son café Touba, Mame Mor prépare la distribution de repas de rupture pour sa dahira. Informé de la disponibilité du vaccin, il hésite à aller dans un centre dédié. « J’ai entendu les spécialistes dire que seul le vaccin peut nous aider à vaincre cette pandémie. J’avais décidé d’y aller vendredi, mon jour de repos », confie-t-il. Mais il n’est plus sûr de vouloir s’y rendre. Après avoir posé la question de savoir s’il était possible de se faire vacciner en jeûnant, Mame Mor dit être resté sans réponse convaincante. « Si d’ici là, je n’ai pas de réponse étayée par des textes, j’attendrai la fin du Ramadan », dit-il. Abdoulaye Diagne est banquier. Il s’était inscrit sur la plateforme de vaccination. Son rendez-vous, c’est dans deux jours. Pour en avoir le cœur net, il s’est approché d’un maître coranique qui l’a conforté. « J’irai tranquillement prendre ma dose », affirme-t-il. Sage-femme à la retraite, Fatou Seck recommande à ceux qui veulent se faire vacciner le matin. « L’idéal, c’est de le faire le matin pour avoir la force de supporter les effets secondaires. Les personnes n’ont pas la même réaction par rapport au vaccin. Mais quand on jeûne, on a plus de force le matin.»

