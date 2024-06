RDC : la dédollarisation en route

XALIMANEWS-En République Démocratique du Congo (RDC), la Banque Centrale du Congo (BCC) a ordonné aux établissements de crédit et aux sociétés financières de configurer leurs Terminaux de Paiement Électroniques (TPE) pour n’accepter désormais que le franc congolais, a rapporté RFI ce jeudi.

Selon Radio France internationale qui cite la Banque Centrale du Congo (BCC), cette mesure vise à renforcer l’utilisation de la monnaie nationale et à encourager la population à la privilégier pour les transactions courantes de biens et services. Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’une série de réformes majeures, lancées notamment par Nicolas Kazadi, ancien ministre des Finances, visant à lutter contre la dollarisation de l’économie et à promouvoir l’inclusion financière.

Contrairement aux distributeurs automatiques de billets, les TPE sont des dispositifs utilisés par les commerces pour les paiements électroniques.