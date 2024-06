Référés sur difficultés : Le juge de Thiès déboute Serigne Saliou Samb et donne encore raison à Ferdinand Coly 

XALIMANEWS-Le juge des référés du tribunal de Thiès a décidé de poursuivre la procédure de saisie des biens de Saliou Samb, conformément à la décision du tribunal correctionnel le condamnant à une peine de deux ans de prison, dont six mois ferme, apprend-on du quotidien Les Échos.

En plus de cette peine, Samb est interdit d’exercer toute activité commerciale liée aux produits halieutiques et doit verser 800 millions de francs CFA à l’ancien footballeur Ferdinand Coly, qui l’avait poursuivi pour escroquerie.

Bien que Samb ait fait appel de la décision initiale, la procédure est actuellement en cours devant la Cour d’appel de Thiès. Pour retarder l’exécution provisoire du jugement, Samb a déposé une opposition, qui a été rejetée. Il a ensuite tenté une autre procédure en référés sur difficultés, qui a également échoué, informe le quotidien.

Saliou Samb, Ferdinand Coly et l’ancien footballeur Mamadou Niang étaient tous associés dans la société Blue Trade Company, spécialisée dans l’exploitation et l’exportation de produits halieutiques. Cependant, après quelques activités, l’entreprise a fait faillite. Alors que Samb invoque une faillite normale, Coly l’accuse d’escroquerie et porte plainte contre lui.