Réhabilitation du Building Administratif : Ousmane Sonko mène une enquête minutieuse sur les dépenses et l’origine de l’incendie

XALIMANEWS-Des informations supplémentaires ont émergé concernant la visite du Premier ministre, Ousmane Sonko, au bâtiment administratif lundi dernier. Selon le journal Source A, le directeur général de l’Agetip et celui de Bamba Ndiaye S.A ont été soumis à un interrogatoire approfondi sur le coût de l’édifice, ses nombreux avenants pour sa réfection, et l’origine de l’incendie qui a détruit une partie du bâtiment et englouti des milliards de F Cfa.

Ousmane Sonko, muni d’un stylo, a pris des notes personnelles tout en demandant des documents détaillés sur le coût de la réhabilitation et les divers avenants. Il a également questionné les directeurs généraux sur l’origine de l’incendie qui a ravagé une partie du bâtiment administratif.

Le Premier ministre a ensuite pris congé de ses interlocuteurs après avoir écouté leurs réponses. Pour rappel, l’incendie à la fin du mois d’août 2021 a endommagé le dixième étage du bâtiment administratif, détruisant toutes les installations électriques à ce niveau et se propageant à travers les gaines techniques.