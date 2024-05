Revue annuelle des réformes de l’UEMOA au Sénégal en 2023 : Le Sénégal s’illustre avec 77,5% de réussite, se satisfait le ministre des finances

XALIMANEWS-La 9e édition de la Revue annuelle des réformes, politiques, programmes et projets communautaires de l’UEMOA au Sénégal a débuté le vendredi 10 mai 2024, à Dakar. Durant les discussions, il a été constaté que le Sénégal a amélioré sa performance en 2023, avec un taux de mise en œuvre des réformes de 77,5 %, en hausse de 3 points par rapport à 2022.

Lors de la cérémonie d’ouverture et de partage des conclusions de la revue annuelle des réformes, politiques, programmes et projets communautaires pour l’édition 2023, le président de la Commission de l’UEMOA, Abdoulaye Diop, a annoncé que le Sénégal a consolidé sa bonne performance en 2023, avec un taux de mise en œuvre des réformes de 77,5 %, en progression de 3 points par rapport à 2022. Il a précisé que la phase technique de la revue a été précédée d’une phase technique où tous les acteurs ont été impliqués grâce à l’engagement de toutes les parties prenantes.

Le président de la Commission de l’UEMOA a souligné que pendant la phase technique, « les équipes d’experts du Sénégal et de la Commission de l’UEMOA ont travaillé avec professionnalisme et objectivité pour évaluer le niveau d’internalisation et d’application des textes communautaires. Les travaux ont permis d’aboutir à des résultats de très bonne qualité, comme en témoigne la pertinence des recommandations formulées dans le mémorandum adopté par consensus par les deux parties. »

Le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, présent à la rencontre, a rappelé que cette revue vise à accélérer l’application des réformes et l’exécution des politiques, programmes et projets communautaires. Il a souligné que le Sénégal participe à cet exercice de revue depuis 2014, avec huit revues concluantes réalisées jusqu’à présent.

Pendant l’année 2023, les travaux de la phase technique se sont déroulés à Dakar du 30 au 31 octobre et du 2 novembre 2023. « Au cours de cette revue technique, 131 réformes et 7 projets ont été examinés. Il est ressorti de cet exercice que le Sénégal a réalisé provisoirement un taux moyen de mise en œuvre des réformes de 77,5 % en 2023, contre 74,5 % en 2022, soit une progression de 3 points de pourcentage », a-t-il déclaré.

Il a ajouté que cette amélioration est due aux performances enregistrées dans la conduite des réformes liées à la gouvernance économique et à la convergence du marché commun, ainsi que dans une moindre mesure, des réformes sectorielles. Selon lui, ces résultats sont obtenus grâce à la contribution des différents acteurs de l’administration sénégalaise, avec le soutien constant des plus hautes autorités, facilités également par la tenue régulière des revues annuelles sous la conduite de la Commission de l’UEMOA.

Il a également souligné l’importance des revues annuelles comme cadre pour évaluer les succès en matière d’application des réformes et identifier les mesures à prendre pour consolider et améliorer les performances. Il a ajouté que ces revues offrent aux administrations publiques une excellente opportunité de partager les expériences réussies en matière de réformes, de politiques, de programmes et de projets. Enfin, il a souligné que la phase politique renforce l’engagement des administrations et des plus hautes autorités dans l’application des réformes de l’Union.